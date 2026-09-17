Виноград подешевел, а дыни резко подорожали: какие цены на ярмарке

Килограмм винограда в розницу можно купить за 50 гривен.

На продуктовых ярмарках столицы постепенно подходит к концу сезон бахчевых. Если неделю назад дыни еще можно было найти в продаже по 20 грн/кг, то сейчас розничная стоимость плодов уже составляет 60-70 грн/кг, сообщает корреспондент УНИАН.

В то же время цены на арбузы по-прежнему держатся в пределах 15-17 грн/кг. А вот главную роль играет виноград, который предлагают практически на каждой торговой стойке – разве что за исключением мясных павильонов. В зависимости от сорта, размера и кондиции ягоду продают от 50 до 230 грн за килограмм, хотя в основном диапазон цен составляет 100–180 грн/кг.

До сих пор на ярмарке довольно много персиков, которые стоят от 50 до 65 грн/кг. Хотя всегда можно найти и более дорогой фрукт – например, персик за 140 грн/кг для самых состоятельных клиентов. Нектарины продают по 120 грн/кг.

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Также на рынке достаточное предложение слив с разбросом цен 25–45 грн/кг. В то же время груш и яблок очень мало. За килограмм яблок придется отдать примерно 50 грн – и это не те цены, к которым привыкли украинцы.

Кроме того, продавцы по-прежнему предлагают ягоды, сезон которых давно миновал. Так, голубикой торгуют по 185–200 грн/кг, клубникой – по 160–180 грн/кг, а малина стоит 220 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Оптовые цены на морковь в Украине снижаются уже шесть недель подряд из-за стремительного роста предложения этого овоща на рынке. В то же время, несмотря на длительное подешевение моркови, она по-прежнему стоит в среднем на 32% дороже, чем год назад.

Обратная ситуация с репчатым луком, который неделю назад начал активно дорожать из-за высокого спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей. При этом предложение высококачественного лука было достаточно ограниченным, что объяснялось желанием фермеров заложить максимальные объемы такой продукции на хранение.

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