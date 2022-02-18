Также президенту направили запрос о представлении к государственной награде Веры Лебединец, которая погибла в результате стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре.

Верховная Рада Украины направила президенту депутатский запрос о лишении президента России Владимира Путина государственных наград Украины, которые он получил до 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было поддержано 265 голосами народных депутатов.

Речь идет о запросе внефракционного народного депутата Оксаны Савчук относительно "принятия мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которыми они были удостоены до 2013 года".

При этом, за это решение проголосовал лишь один депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев.

Кроме того, президенту направили запрос группы депутатов, в частности, депутата от "ЕС" Марии Ионовой о присвоении защитникам международного аэропорта "Донецк" им. Сергея Прокофьева звания Герой Украины (посмертно).

Также президенту был направлен запрос депутата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря о представлении к государственной награде контролера контрольно-пропускного пункта ведомственной военизированной охраны ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (Днепр) Веры Лебединец за личные мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга (посмертно).

Стрельба на "Южмаше"

27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Рябчук открыл огонь из автомата по караулу военнослужащих НГУ. Погибли 5 человек, в том числе работница завода, еще 5 получили ранения.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.

Начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

9 февраля директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие рассматривает три версии относительно мотивов преступления Рябчука. Первая и основная - неуставные отношения. Вторая - совершение преступления в связи с психическим заболеванием, пребыванием в состоянии аффекта. Третья - совершение преступления по поручению других лиц, организаций с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране.