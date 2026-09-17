Дорогая нефть пополняет бюджет Кремля: цена Urals достигла рекорда за почти полгода

В федеральном бюджете РФ на 2026 год заложена цена на нефть на уровне 59 долларов за баррель.

Цена российской нефти Urals в четверг, 17 сентября, выросла на 8,8% и достигла 121,6 долл. за баррель – самого высокого уровня с апреля 2026 года, свидетельствуют данные Trading Economics. Между тем, стоимость нефтяного эталона Brent сегодня, напротив, снизилась на 3% и составляет 103 долл. за бочку.

Как пишет "Нефтерынок" со ссылкой на данные Reuters, рост цен на нефть поддерживает российский бюджет, который в значительной степени зависит от нефтегазовых доходов, хотя высокие ставки фрахта ограничивают прибыль продавцов.

Стоимость нефти Urals с отгрузкой из российских портов Приморск и Новороссийск в среду оценивалась примерно в 110 долларов за баррель на условиях FOB (цена включает стоимость товара, расходы на экспортное оформление и отгрузку). Премии на нефть Urals с поставкой в порты Индии в октябре выросли до 8 долл. за баррель по отношению к североморскому эталону Dated Brent – рекордного уровня с апреля-мая.

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Последний раз Urals торговалась выше 100 долл. за баррель в апреле, в первые недели войны США и Израиля с Ираном, которая привела к первым трудностям с прохождением через Ормузский пролив.

Цена российской нефти в рублях, используемая для расчета налогов, большую часть этого года превышает уровень, заложенный в федеральном бюджете, за исключением периода июня–июля, свидетельствуют данные LSEG. Это связано с ростом мировых цен на нефть.

В федеральном бюджете РФ на 2026 год заложена цена нефти на уровне 59 долларов за баррель для корзины, состоящей из сорта Urals и более дорогой нефти ESPO Blend.

Цены на нефть и топливо – последние новости

В последние дни цены на нефть росли на фоне остановки нефтепровода "Восток-Запад" Саудовской Аравии, который использовался в качестве альтернативного маршрута для экспорта в обход Ормузского пролива. 14 сентября стоимость Brent выросла на 3%, до более чем 107 долларов за баррель

На фоне высоких цен на нефть и газойл, а также мирового топливного кризиса цены на бензин и дизельное топливо в Украине стремительно растут. Как отмечал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюнь, дизель в Украине вскоре преодолеет отметку в 100 грн за литр.

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