Суд разрешил нардепу не сдавать загранпаспорт и не являться к прокурору по первому требованию.

Народному депутату Украины Александру Юрченко, который является фигурантом дела о получении неправомерной выгоды, смягчили меру пресечения.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП напомнили, что 20 октября Высший антикоррупционный суд продлил народному депутату и его сообщнику срок действия возложенных на них обязательств до 21 декабря.

Они должны были прибывать в суд по первому вызову; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим обвиняемым; сдать свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Сторона обвинения за 7 дней до конца срока действия обязанностей подала в Высший антикоррупционный суд ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на обвиняемых. Ходатайство не было рассмотрено в срок из-за пребывания одного из членов коллегии судей на больничном. Поэтому 21 декабря срок действия обязательств, возложенных на обвиняемых, истек.

22 декабря прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемым с возложения всех обязательств, которые были применены до этого.

По результатам их рассмотрения сегодня суд возложил на обвиняемых обязательство воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в этом уголовном производстве.

Читайте такжеСуд арестовал имущество бывшего нардепа-беглеца Онищенко"В возложении остальных обязательств, в частности относительно появления у прокурора, суде по первому требованию, сдачи документов, дающих право на выезд за границу, было отказано", – сообщили в САП.

Напомним, 17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

В НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд Юрченко избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.

25 сентября за депутата внесли залог, ему надели электронный браслет, который сняли 4 ноября. 11 августа 2021 года НАБУ направило дело в суд.

Вас также могут заинтересовать новости: