США готовятся разместить базу американской армии в Польше, - Трамп

По словам Трампа, это стало возможным благодаря переговорам с президентом Польши.

США готовятся разместить базу американской армии в Польше. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

"Отличная новость! Благодаря решительному руководству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в деле размещения базы армии США в Польше", - написал он.

Трамп отметил, что место расположения базы, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время.

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"Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - добавил президент США.

Польша готовит для Украины новый пакет помощи

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взёнтек заявил, что Варшава готовит для Украины новый пакет военной помощи с боеприпасами для истребителей F-16. В частности, Польша предоставит авиационную технику. Стоимость оборонного пакета может составить 50 млн евро.

В заявлении сказано, что авиационные боеприпасы из этого пакета будут использоваться для уничтожения дронов.

"Наша помощь находится в процессе подготовки. Скоро все состоится. Не могу говорить, что в ней содержится, только скажу: это то, в чем Украина сейчас нуждается. Речь идет, в частности, о базовых боеприпасах. Это те, которые устанавливаются на F-16 для сбивания российских дронов", - поделился Взёнтек.

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