Сюрпризом станут не результаты выборов в РФ, а то, что произойдет после, – NYT

Кремль настолько упорно отрицает намерение объявить мобилизацию, что кто-то может ему и поверить.

В пятницу, 18 сентября, в России стартуют трехдневные парламентские выборы, которые вряд ли принесут неожиданности. В то же время накануне голосования все больше россиян задумываются не столько о его результатах, сколько о том, что власти могут предпринять после выборов – в частности, в военной и экономической сферах, пишет The New York Times (NYT).

Автор публикации отмечает, что избирательная кампания проходит в условиях жесткого контроля со стороны Кремля. Единственная антивоенная партия "Яблоко" не была допущена к выборам, а предвыборная активность остальных кандидатов остается слабой. В России даже распространялись мемные видео о том, как ни один кандидат не пришел на теледебаты, что демонстрирует степень пренебрежения к избирательному процессу со стороны его участников.

Несмотря на очевидное отсутствие политической интриги, общая ситуация в России с начала полномасштабной войны заметно изменилась. NYT обращает внимание на проблемы российской экономики и топливного рынка. Из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям в разных регионах возникли перебои с бензином, а на заправках выстраиваются очереди. Одновременно военные расходы создают дополнительную нагрузку на экономику.

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На этом фоне в обществе распространяются слухи о возможной новой волне мобилизации. Один из водителей, с которым общалась автор статьи, описал изменение настроений так: "Мы живем в условиях войны, и люди начинают это понимать".

Опасения касаются не только войны. По данным июльского опроса Фонда общественного мнения, почти 60% россиян заявили, что окружающие их люди испытывают тревогу. Это был самый высокий показатель за четыре года. В том же месяце россияне сняли с банковских счетов больше средств, чем за любой год в течение предыдущих шести лет, рассказал финансовый директор "Сбербанка" Тарас Скворцов российскому бизнес-изданию РБК.

Как рассказывает автор статьи, российские власти постепенно меняют и публичную риторику. Вместо того чтобы настаивать на том, что в стране всё остаётся как всегда, российская пропаганда всё чаще признаёт наличие страха и трудностей, одновременно призывая общество сплотиться вокруг Владимира Путина и поддержать войну против Украины.

В то же время всё чаще прослеживаются признаки усталости российского общества от войны. Студент Ярослав, получивший электронную повестку, рассказал журналистке, что старается избегать камер распознавания лиц в московском метро.

"Фраза "Когда это всё закончится?" стала довольно регулярно появляться в разговорах", – признался журналистке учитель из Новосибирской области по имени Павел.

Еще один собеседник издания, водитель Виталий из Татарстана, считает новую мобилизацию неизбежной, хотя Путин публично отрицает такие планы.

"Местные предприятия переживают трудности. Столько людей гибнет. И если вы меня спросите, я до сих пор не могу понять, ради чего все это", – говорит он.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, выборы в Госдуму РФ превратились в имитацию демократии, где участие граждан минимально. Кремль устраняет оппозицию грубыми методами, а политически активные россияне намерены либо бойкотировать процесс, либо испортить бюллетени.

Несмотря на низкую поддержку "Единой России" по данным опросов, власти планируют добиться нужного результата за счет принуждения госслужащих, фальсификаций и голосования на оккупированных территориях.

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