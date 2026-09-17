В Европе могут создать свой аналог систем Patriot: премьер Чехии согласен с Зеленским

Этот проект не должен стать конкурентом американским средствам защиты, подчеркнул Бабиш.

Европа должна создать собственную систему противоракетной обороны. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время конференции по вопросам безопасности в Праге.

"Я слушал речь президента Владимира Зеленского. Он отметил, что самой большой угрозой для Украины являются баллистические ракеты, и призвал Европу разработать собственную систему противоракетной и противодроновой обороны. Я считаю, что он прав, и сейчас у нас есть возможность действовать", – подчеркнул Бабиш.

Он предложил создать систему "Европатриот". Для этого он призвал всю Европу объединить свои силы. По мнению Бабиша, этот проект укрепил бы участие Европы в Североатлантическом альянсе, позволил бы "сделать шаг в направлении того, что некоторые называют "НАТО 3.0". В то же время он подчеркнул, что целью этого проекта не является конкуренция с США.

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"Мы должны извлечь уроки из войны в Украине и искать решения, особенно в сфере защиты от баллистических ракет. Возможно, я наивен, но хотел бы попробовать убедить наших партнеров сосредоточиться на таком проекте", – добавил Бабиш.

Антибаллистические системы

Напомним, Украина совместно с западными странами планирует разработать антибаллистическую систему FREYJA, которая должна стать более дешевой альтернативой дефицитным Patriot. Помимо европейских стран, к созданию этой системы также присоединилась Канада, предоставив собственные технологии.

Между тем в мире продолжаются проблемы с нехваткой баллистических ракет. Издание CBS ранее отмечало, что войны в Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали, насколько серьёзные проблемы испытывает американский военно-промышленный комплекс со скоростью производства боеприпасов.

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