Китай резко осудил 'адские санкции' США, фактически встав на сторону России

Предполагается, что США смогут вводить пошлины в размере до 100% в отношении стран, закупающих российскую нефть и газ.

Китай в четверг, 17 сентября, выступил против принятия Конгрессом США масштабного законопроекта о санкциях против Российской Федерации (так называемый "проект Грема"). Пекин подчеркнул, что двусторонние торговые отношения "не должны нарушаться" какой-либо третьей стороной, сообщает Anadolu.

"Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество с другими странами на основе равенства и взаимной выгоды", – заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

16 сентября Палата представителей США одобрила жесткий законопроект 262 голосами против 159. За него вместе с республиканцами проголосовали десятки демократов. Теперь документ должен быть передан президенту США Дональду Трампу на подпись.

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Законопроект позволит администрации Трампа вводить пошлины в размере до 100% в отношении стран, закупающих российскую нефть и газ, в частности Китая и Индии. Кроме того, документ предусматривает возможность введения 500%-ой пошлины на российский экспорт в США. Предлагаются персональные санкции против Владимира Путина, представителей его окружения, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов их семей.

Ограничения также могут коснуться банков, энергетических компаний и судов "теневого флота", которые используются для транспортировки российской нефти. Больше всего новые ограничения могут затронуть Китай и Индию – главных покупателей российской нефти.

Китай помогает России смягчать последствия западных санкций еще с начала полномасштабной войны. Китай продолжает покупать российскую нефть, а также поставлять товары двойного назначения. В то же время Москва в значительной степени зависит от Пекина в поставках компонентов для дронов и другого военного оборудования. Двусторонний товарооборот между Китаем и Россией в последние годы рос, превысив в 2024 году 240 млрд долларов. Большая часть торговли осуществляется в национальных валютах.

Санкции против России – последние новости

"Проект Грема" активно критикуют не только китайцы. Индия предупредила США, что введение новых санкций на закупку российской нефти может негативно сказаться на двусторонних отношениях. В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что Нью-Дели и впредь будет закупать ресурсы у различных поставщиков, учитывая ситуацию на рынке. При этом страна будет принимать все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов.

Следует отметить, что на долю России приходится более половины импорта нефти в Индию. В то же время еще в январе индийские нефтеперерабатывающие компании начали сокращать закупки российского сырья, пытаясь избежать повышенных пошлин США. В настоящее время Нью-Дели продолжает переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении.

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