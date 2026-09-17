НБУ выпустил особую памятную монету, посвященную легендарной песне (фото)

Номинальная стоимость монеты составляет 10 гривень.

Национальный банк Украины увековечил легендарную украинскую песню и ее автора Владимира Ивасюка в серебре, выпустив новую памятную монету "Червона рута – голос поколений", сообщила пресс-служба регулятора.

Номинальная стоимость монеты составляет 10 гривень. Она изготовлена из серебра 925-й пробы, а масса составляет 31,1 г.

На аверсе монеты изображен стилизованный портрет Владимира Ивасюка за фортепиано, рядом с которым размещены нотный стан и ручка. На инструменте нанесена монограмма композитора. На заднем плане изображены Карпатские горы, из которых течет река, по форме напоминающая скрипку. Ее русло проходит через сборник произведений и символически соединяет аверс с реверсом монеты. Справа от портрета изображен стилизованный цветок красной руты, над которым – силуэт девушки с цветком в руках.

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На реверсе изображена река, переходящая в нотный стан с фрагментом мелодии "Червоной руты". Она символически разбивает камни режима, освобождая цветок красной руты.

Над художественным оформлением монеты работала художница Александра Кучинская, а скульптурное воплощение создали Владимир Атаманчук и Анатолий Демьяненко. Тираж памятной монеты составит до 10 тысяч экземпляров.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах. О начале продаж и доступности монеты будут сообщать на их официальных сайтах.

Памятные монеты в Украине – последние новости

К 30-летию гривны, которое отмечается 2 сентября, НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету "К 30-летию денежной реформы в Украине". Номинал монеты составляет 1 гривню. Она изготовлена из серебра 925-й пробы, а чистая масса драгоценного металла – 31,1 г. Дизайн монеты дополняет локальное позолочение.

Напомним также, что ранее украинская памятная монета "Держим строй!" стала победительницей в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в десятку лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года".

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