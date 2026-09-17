Риск случайной эскалации с РФ быстро растет, но Запад к этому не готов, – CNN

Еще несколько месяцев назад провокации РФ заставили бы НАТО применить статью 4.

Россия усиливает свои провокации против стран НАТО, действуя ниже уровня открытой агрессии. Но ошибка, которая приведет к резкой эскалации, возможна в любой момент. Об этом пишет Ник Патон, главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности.

Он отмечает, что РФ активно наращивает провокации против стран Запада, и каждый из этих инцидентов – удар по украинскому поезду у границы с Польшей, БПЛА в Литве или попытка поразить датский вертолёт – не является случайным. По его мнению, Москва стремится к эскалации с НАТО по двум причинам. Первая – стремление заставить союзников сократить поддержку Украины. А вторая – проверить "Статью 5" НАТО о коллективной обороне.

"То, что происходит сейчас, всего несколько месяцев назад привело бы к задействованию статьи 4 НАТО. Теперь это становится почти ежедневным явлением", – цитирует автор европейского дипломата, пожелавшего остаться анонимным. Он добавил, что целью РФ является "отпугнуть Европу от поддержки Украины" и "сыграть на страхе эскалации".

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Автор отмечает, что Путин прибегает к этой тактике на фоне того, что мирное соглашение кажется "более чем отдаленным". Поскольку РФ стремится захватить остатки Донбасса, а после этого, вероятно, и большую часть Украины. Кроме того, РФ активно наращивает производство дешёвых средств поражения, таких как реактивные БПЛА или дроны-ракеты типа "Бандероль". И одним из вызовов для НАТО на этом фоне является необходимость донести до своего населения, насколько велика угроза со стороны РФ, не вызывая паники, которой так хочет Москва.

"Это почти невозможная игра. Атака беспилотника, которая едва не прошла мимо немецкого аэропорта, баллистическая ракета, приземлившаяся на открытой местности в Польше, планы убийств, о которых говорится в обвинительных актах, выдвинутых в Южном округе Нью-Йорка. Список растет с конца лета, как и его потенциальная смертоносность и географическое распространение", – добавляет автор.

Он отмечает, что РФ лучше адаптирована к такой игре. Поскольку российский менталитет приспособлен к нестабильной эскалации. Тогда как для НАТО это нечто новое. И в определенный момент, по мнению автора, РФ допустит осечку и переступит черту дозволенного, вынудив НАТО ответить. Он отмечает, что это не является беспрецедентным, поскольку в свое время в Сирии атака российских "вагнеровцев" вызвала ответ со стороны США.

"Но когда Россия сделает ошибочный шаг, скачок в конфронтации, который она вызовет, будет таким, к которому военные и общественность НАТО не готовы. Вероятно, он становится все ближе с каждым днем", – заключает автор.

Возможная война между РФ и НАТО

Напомним, на фоне роста числа провокаций РФ также усилила агрессивные угрозы в адрес Запада. В частности, помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что в случае войны с Польшей Москва может применить против Варшавы "весь арсенал" своих сил и средств. Он также добавил, что в таком случае "польская государственность прекратит свое существование через два-три дня".

Отметим, что во время одной из провокаций, 15 сентября, российский фрегат обстрелял сигнальными ракетами один из вертолетов Вооруженных сил Дании. Инцидент произошел во время плановой фотосъемки российского фрегата, находившегося в международных водах. На фоне этого в Дании вызвали на беседу посла РФ.

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