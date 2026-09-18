Китай просил Иран сдержать наступление хуситов, – Reuters

Пекин хочет, чтобы Иран использовал своё влияние на хуситов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение конфликта на энергетические маршруты, от которых зависит Китай.

Китай неофициально обратился к Тегерану с просьбой помочь сдержать йеменских хуситов после того, как Саудовская Аравия обратилась к Пекину с просьбой о помощи в связисвязи с военным наступлением этой поддерживаемой Ираном группировки, состоявшимся на прошлой неделе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три иранских источника, осведомленных о ситуации.

По словам источников, Эр-Рияд обратился к Китаю за помощью после того, как хуситы быстро продвинулись вдоль побережья Красного моря и в районе пролива Баб-эль-Мандеб, что сделало саудовский экспорт нефти и морские перевозки более уязвимыми.

Издание отметило, что Китай публично призвал к сдержанности, диалогу и восстановлению безопасного судоходства. Однако, по словам источников, непубличные сообщения шли дальше, чем официальные заявления.

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Поясняется, что Пекин хочет, чтобы Иран использовал своё влияние на хуситов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение конфликта на энергетические маршруты, от которых зависит Китай – вторая по величине экономика мира.

Источники, осведомлённые о переговорах и высказавшиеся на условиях анонимности, не предоставили подробностей о том, как именно было передано это сообщение, а также произошло ли это во время визита в Китай в среду министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

По словам источников, Тегеран ответил, что стабильность и мир в регионе зависят от прекращения американо-израильской войны против Ирана.

Как сообщили иранские источники, китайские чиновники не высказывали никаких прямых угроз и не намекали на то, что Пекин будет пытаться оказывать экономическое давление на Тегеран, если тот не воспользуется своим влиянием на хуситов.

"Китай не хочет, чтобы региональная напряженность дальше распространялась на Йемен и Красное море. Эскалация региональной нестабильности не отвечает интересам ни одной из сторон", – заявило Министерство иностранных дел Китая в ответ на запрос агентства.

Китай призвал стороны к переговорам:

"Следует уважать суверенитет и безопасность всех стран, а объекты, имеющие жизненно важное значение для обеспечения жизнедеятельности населения, не должны становиться мишенями. Китай призывает прекратить действия, еще больше осложняющие ситуацию, и настаивает на решении вопросов путем диалога и переговоров".

Издание отметило, что Китай уже более десятилетия является крупнейшим торговым партнером Ирана и остается главным покупателем его нефти.

Хуситы, появившиеся в 1990-х годах в противовес суннитскому религиозному влиянию Саудовской Аравии в Йемене, по данным иранских источников и западных стран, вооружены, обучены и финансируются Ираном и входят в состав антизападной и антиизраильской "Оси сопротивления" Тегерана.

В статье поясняется, что любая угроза со стороны хуситов для судоходства в Красном море и через пролив Баб-эль-Мандеб может привести к резкому обострению мирового энергетического кризиса, разворачивающегося с того момента, как Иран начал блокировать Ормузский пролив, а также к росту риска развязывания более масштабного регионального конфликта.

Связи Ирана с РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по оценкам разведки, Россия начала поставлять Ирану модернизированные боеприпасы, спутниковые снимки и данные целевого назначения, которые используются против американских войск на Ближнем Востоке. Расширение сотрудничества также включает секретную программу помощи Тегерану в разработке сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет. Как свидетельствует расследование журналистов, российские ракетные специалисты помогают Ирану разрабатывать прямоточные реактивные двигатели для сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет с 2023 года в рамках секретной программы под кодовым названием C430L.

Также мы писали, что западные представители служб безопасности и лицо, близкое к Кремлю, рассказали, что Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить современные беспилотники "Герань" для использования в войне с Израилем и США. "Герань" – это модернизированная версия беспилотников "Шахед" иранской разработки, производство которых Россия начала в 2023 году. Старые модели "Герань" имели примитивную систему наведения, тогда как более новые варианты оснащены тепловизионными камерами и системами наведения на базе искусственного интеллекта, российскими антеннами противопомеховой защиты и китайскими mesh-модемами для радиосетей.

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