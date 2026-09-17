Генерал Николюк покидает пост командующего ключевыми участками фронта

На этой должности он пробыл всего пять месяцев.

Командующий Оперативным командованием "Восток" генерал-майор Виктор Николюк покидает свой пост. Он подвел итоги руководства группировкой войск на важных направлениях фронта – Славянском, Краматорском, Константиновском, Очеретинском и Покровском. Он возглавлял их с апреля, то есть в течение пяти месяцев.

Он написал, что в апреле ситуация там была очень сложной из-за "активных наступательных действий противника с инфильтрацией в наше межпозиционное пространство". По его словам, была проделана работа по многим направлениям. В частности, было увеличено количество инженерных заграждений для удержания занятых рубежей.

Он отметил, что удалось сдержать наступление российских оккупационных войск на Александровском направлении, отбивая технику и пехотные отряды:

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"Совместными усилиями мы не дали противнику овладеть Константиновкой, где вражеские силы были заблокированы. На Славянском и Краматорском направлениях нам удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону с усилением подразделений, удерживающих позиции на переднем крае, и создать условия для дальнейшего уничтожения проникшего противника".

По словам генерала, он передает преемнику "полностью боеспособную группировку, способную стойко вести активные оборонительные действия". Также Николюк выразил благодарность военным, с которыми воевал на этих направлениях.

Он не сообщил, получил ли уже новую должность. Однако добавил, что новые задачи "будет определять высшее военное руководство".

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Напомним, что 21 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Одной из главных задач Драпатый назвал стабилизацию фронта и подготовку армии к предстоящим вызовам. Он подчеркнул, что кадровые решения должны зависеть от потребностей армии, компетентности и результатов службы командиров.

В начале сентября президент Украины назначил Святослава Заица новым командующим Сухопутными войсками, освободив от этой должности Геннадия Шаповалова.

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