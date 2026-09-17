Россия планирует удары дронов и ракет по странам-партнерам Украины, – Туск

Среди целей, в частности, числится Польша.

Россия планирует нанести удар по странам, поддерживающим Украину. Об этом сообщает премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Sky News.

По словам Туска, для этого РФ планирует использовать дроны и ракеты. Среди целей, в частности, Польша. Туск отметил, что такая информация основана на данных разведывательных служб. В то же время он не сообщил, от каких именно ведомств она поступила.

Журналисты напоминают, что в течение последней недели удары РФ приблизились к территории НАТО. В частности, издание упоминает атаку БПЛА по железнодорожной станции, расположенной в нескольких сотнях метров от польской границы. Тогда Туск заявлял, что уже в ближайшие месяцы РФ будет предпринимать "очень интенсивные меры". Он также не исключил нападения на территорию Польши.

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Напомним, в последнее время РФ и Польша обменялись рядом заявлений о вероятности войны между ними. В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что только Украина имеет право определять, какие войска могут находиться на её территории. Он также призвал НАТО усилить военные учения вблизи Калининградской области, чтобы российские власти "не знали, чего ожидать".

В ответ на это помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в случае начала войны между Польшей и Россией Москва может применить "весь арсенал" своих сил и средств. Он также добавил, что "польская государственность прекратит своё существование через два-три дня".

Сикорский ответил на эти угрозы, заявив, что РФ уже 20 лет угрожает Польше ядерным оружием. В то же время он добавил, что пример Украины показывает, что РФ сложно использовать этот вид вооружения.

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