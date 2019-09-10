Первый пошел: в Раде на кнопкодавстве поймали нардепа-мажоритарщика (видео)

На утреннем заседании 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте статью 84 Конституции нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

Общественное движение "Чесно" зафиксировало первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.

Статью 84 Конституции Украины нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте, отмечается на сайте движения "Чесно".

Судя по видео, Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова. Он это сделал во время голосования за проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№1012) за основу. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал “за”.

В комментарии Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

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“[Отношусь к кнопкодавству] очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…”, – заявил депутат.

В то же время Максим Ефимов на вопрос, почему Ковалев кнопкодавил за него, начал отшучиваться:

“Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста”.

Александра Ковалева в ВРУ 9-го созыва избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.