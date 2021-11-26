По словам секретаря горсовета, в частности пострадал депутат от партии "ЗА МАЙБУТНЕ" Артур Суков.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Владимир Мороз вместе с помощниками, "титушками" и бывшим мэром пытался сорвать сессию Селидовского городского совета.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Селидова, секретарь горсовета Роман Сухов.

"Таким образом, видимо, Мороз пытался восстановить в должности бывшего мэра города и однопартийца Виталия Нешина, которого отстранили в мае депутаты горсовета. Когда в начале ноября суд подтвердил законность этого решения, "ОПЗЖ", понимая, что теряет власть в Донецкой области, прибегла к агрессивным провокациям. В частности, во время сессии помощник нардепа от "ОПЗЖ" Роман Кушнаренко безосновательно напал на депутата горсовета от партии "ЗА МАЙБУТНЕ" Артура Сукова и сломал ему челюсть и надбровную кость в двух местах. Сейчас пострадавшего транспортируют в больницу в Днепре, потому что в Донецкой области нет специалистов и оборудования для таких сложных хирургических вмешательств. Кроме того, депутату горсовета Татьяне Мухаметвалиевой сломал руку другой помощник нардепа Денис Куровский", — заявил Роман Сухов.

По его словам, уже открыто уголовное производство по нанесению тяжких телесных повреждений, но нардеп пытается "замять" дело с местной полицией.

В связи с этим партия "ЗА МАЙБУТНЕ" призвала Национальную полицию объективно и беспристрастно расследовать избиение депутатов Селидовского горсовета помощниками Владимира Мороза, а Верховную Раду — дать надлежащую оценку действиям народного депутата от "ОПЗЖ".

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Автор: Иван Бойко