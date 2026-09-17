Почти на половине российских АЗС исчез бензин

Больше всего нехватка бензина ощущается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По состоянию на середину сентября дефицит бензина в Российской Федерации значительно усилился: топлива нет почти на каждой второй АЗС. Об этом пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на данные сервиса GdeBenzin.

Ситуация с бензином

Бензин А-92 отсутствует на 45% АЗС, тогда как А-95 нет на 53% заправок. Для сравнения: в конце августа эти показатели составляли 33% и 38% соответственно.

На фоне усиления ударов по российской инфраструктуре всё больше АЗС сталкиваются с очередями и вынуждены вводить ограничения на продажу бензина. С конца июля до середины августа доля заправок с очередями преимущественно составляла 9–19% (за исключением 12 и 14 августа). Однако с 19 августа этот показатель начал стабильно превышать 20% и до 14 сентября колебался в пределах 20–27%.

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За последнюю неделю доля АЗС, где действуют ограничения на продажу топлива, выросла до 11–12%. Для сравнения: средний показатель за август составлял всего 3,2%.

К середине сентября дефицит бензина наиболее остро проявился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Автомобилисты сообщают об очередях на АЗС продолжительностью более двух часов, в то время как местные власти планируют ввести ограничения на продажу топлива. По их оценкам, ситуация вряд ли улучшится до начала октября.

В течение последней недели острый дефицит бензина фиксировался также в Новороссийске, Краснодаре, Иркутске, Перми, Сургуте, Ростовской и Архангельской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Цены стремительно растут. По данным профильных Telegram-каналов, по состоянию на 14 сентября средняя цена бензина АИ-92 в стране-агрессоре поднялась до 74,60 рубля, или около 0,88 долл. за литр. Средняя цена бензина АИ-95 по состоянию на 14 сентября достигла 80,78 рубля, или около 0,95 долл. за литр.

В целом с начала года до середины сентября бензин АИ-92 в России подорожал на 21,4%, а АИ-95 – на 21%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года цены выросли лишь на 8% и 7,7% соответственно.

Ситуация с дизелем

Ситуация с дизельным топливом в РФ значительно лучше, несмотря на удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Россия производит примерно в два раза больше дизеля, чем потребляет на внутреннем рынке. Кроме того, экспорт этого вида топлива запрещен, поэтому дефицит в розничной торговле не так ощутим, как в случае с бензином.

Наибольшие перебои с дизельным топливом наблюдались в конце июля и в первой половине августа. В этот период водители не могли найти дизельное топливо на 55–85% АЗС. В то же время с конца августа ситуация улучшилась: по словам автомобилистов, дизель отсутствовал примерно на 10–20% заправок.

По состоянию на 14 сентября средняя цена дизельного топлива составляла 88,05 рубля (около 1,04 долл.) за литр. Это на 5,49 рубля, или 5,9%, меньше, чем пиковый показатель первой волны 20 июля, когда дизельное топливо стоило 93,54 рубля (около 1,10 долл.) за литр.

Топливный кризис в России – последние новости

На фоне продолжающихся ударов Украины по нефтеперерабатывающей промышленности правительство РФ решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. По словам российских источников, запрет продлят, чтобы обеспечить достаточные объемы топлива на внутреннем рынке.

Напомним, в начале июля этого года Россия расширила запрет на экспорт топлива на всех его производителей. Исключения предусмотрены только для экспорта дизельного топлива в рамках международных соглашений и гуманитарных поставок.

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