Киев и Киевскую область признали территорией повышенного риска: что это означает

Этот статус позволяет бизнесу получать компенсацию за разрушенное или поврежденное Россией имущество.

Киев и Киевскую область включили в перечень территорий с повышенным риском. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Киев и Киевскую область включены в перечень территорий повышенного риска", – говорится в сообщении.

Статус территорий повышенного риска позволяет бизнесу получать:

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частичную компенсацию стоимости имущества, которое было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии России;

частичную компенсацию страховых премий (расходов на страхование) по договорам страхования от военных рисков.

Ранее в перечень территорий повышенного риска входили только территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Правительство также расширило программу страхования военных рисков для бизнеса и упростило порядок получения компенсаций. Был расширен перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого предусмотрена компенсация.

"Это важное решение для топливной инфраструктуры, которая остается одной из ключевых целей российских атак. Также в перечень добавляем сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы", – прокомментировал решение глава правительства.

Максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия в год был увеличен с 3 до 5 млн грн. Механизм распространили на арендованное имущество, а требования к договорам страхования упростили.

Кроме того, на этой неделе правительство расширило государственную поддержку масштабных проектов в топливной отрасли, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Льготное кредитование теперь будет доступно для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности и пополнения оборотного капитала компаний оптовой и розничной торговли. Государство будет компенсировать 5,5% годовых по базовой ставке банка, а максимальный объем кредитования для группы связанных компаний составит 1 млрд грн.

Ситуация в Киеве и области – последние новости

В конце августа народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко сообщил, что в сентябре Киев и Киевская область могут получить от правительства статус прифронтовых. Тогда же парламентарий заявил, что документ предусматривает ряд льгот для граждан.

Следует отметить, что Российская Федерация беспощадно наносит удары по Киеву и области, уничтожая логистические центры и склады с лекарствами, продуктами, канцелярскими товарами, бытовой химией и другими товарами гражданского назначения.

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