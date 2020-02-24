Нардеп из ОПЗЖ, фигурирующий в деле о сепаратизме, претендует на должность в КСУ

СБУ не уточняет его процессуальный статус, но расследует дело о действиях чиновников на Донбассе в 2014 году.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", бывший городской голова Дружковки (Донецкая область) Валерий Гнатенко претендует на должность судьи Конституционного суда Украины.

Об этом свидетельствует его декларация о доходах, которую он подал в НАПК.

Согласно представленной информации, Гнатенко и его семья владеют недвижимостью и землей в Донецкой области. Работая мэром, в 2019 году Гнатенко получил более 410 тысяч гривень зарплаты. Также ему выплатили 107 тысяч гривень пенсии и 167 тысяч зарплаты нардепа. На счетах в банках он и его семья хранят свыше 474 тысяч гривень.

В парламент Гнатенко попал после победы на 49-м мажоритарном округе (Донецкая область).

Позже в СБУ сообщили, что он является фигурантом уголовного дела о сепаратизме в части действий городской власти в 2014 году. СБУ расследует дело по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В спецслужбе не сообщили о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.