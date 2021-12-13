Министр заявил, что Украина будет вести переговоры о закупке с союзниками.

Министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России.

Об этом он рассказал газете Financial Times.

Резников заявил, что Берлин в течение последнего месяца наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и противоснайперских систем через агентство НАТО по обеспечению и закупкам.

Позднее Германия смягчила решение по первому пункту, посчитав оружие нелетальным.

Читайте такжеНападение на Украину будет иметь для России высокую цену - Боррель"Они строят газопровод "Северный поток - 2" и одновременно блокируют наши оборонительные вооружения. Это довольно несправедливо", - отметил Резников.

Министр заявил, что теперь Украина будет пытаться приобрести оружие через двусторонние соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Также Резников предупредил, что стратегия "не провоцировать Россию" не будет работать.

Новая коалиция Германии

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной, в частности в отраслях возобновляемых источников энергии, производства водорода.

Новым канцлером ФРГ стал Олаф Шольц (СДПГ).

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц высказался о существующие риски вторжения России в Украину.

У Шольца поинтересовались, что готово новое правительство приостановить "Северный поток-2" в ответ на шантаж России наступлением на Украину. На что будущий канцлер ответил без уточнений относительно судьбы проекта РФ: "безопасность в Европе предполагает соблюдение принципов".

Автор: Людмила Жерновская