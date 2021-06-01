По словам президента, у Германии есть геополитическое оружие для решения вопросов по вступлению Украины в НАТО и строительству газопровода "Северный поток-2".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перечень оружия и военной техники, которую может предоставить Германия для поддержки Украины: ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические средства и прочее.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель много сделала для Украины.

«Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в нормандском формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше», - убежден он.

Президент Украины также выразил благодарность сопредседателю немецкой партии «Зеленых» Роберту Габеку, который выступал за поставку в страну «оборонительного оружия» после визита в Украину. «Да. Я не просил его это делать. Это был его выбор. Но я благодарен ему за это», - заявил он.

Зеленский отметил, что в Украине нет флота, берега нашей страны незащищены. «Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может - в Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера», - подчеркнул он.

Также Зеленский продолжил перечень оружия и военного оборудования, которое потенциально может предоставить Германия.

«Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника - много всего. Германия мощная в этом направлении. Германия - также одна из передовых стран в автомобилестроении», - добавил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что у Германии есть геополитическое оружие, и это как раз вопрос о Евросоюзе. «Если мы возвращаемся к (теме - УНИАН) НАТО - это одна из стран, которая имеет решающее слово в этом направлении. И третий вопрос - «Северный поток-2», в котором у Германии также решающее слово. Потому что иногда можно сделать что-то гораздо большее, и это - в руках Германии», - резюмировал он.

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Автор: Константин Гончаров