Соглашение социал-демократов, "зеленых" и либералов станет "дорожной картой" правящей коалиции в Германии на ближайшие четыре года.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90/Зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционное соглашение.

Церемония подписания соглашения "светофорной коалиции" состоялась сегодня, 7 декабря в Берлине, пишет DW. Название коалиции происходит от партийных цветов трех политических сил.

Отмечается, что этот договор должен стать "дорожной картой" правящей коалиции в Германии на ближайшие четыре года.

"Это утро должно стать началом нашего пути к новому правительству", - сказал будущий канцлер Германии от СДПГ Олаф Шольц.

Он заявил, что изначально все усилия новой коалиции потребуется направить на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

"Сейчас начинается время действий", - отметил лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер.

Соглава "зеленых" Анналена Бербок заявила, что коалиционный договор, "соответствует действительности, соответствует социальной реальности".

Свои подписи под соглашением поставили по пять представителей от СДПГ и "зеленых" и три представителя СвДП.

Накануне, 6 декабря, Олаф Шольц представил министров от СДПГ в новое правительство, пишет DW.

Так, министром здравоохранения станет известный в стране медицинский эксперт Карл Лаутербах – убежденный сторонник обязательной вакцинации против коронавируса. Пост министра обороны займет нынешний министр юстиции Кристин Ламбрехт, а министром внутренних дел станет Нэнси Фезер.

Пост министра труда и социальных дел сохранит Губертус Гайль, а новое министерство строительства возглавит социал-демократ из Бранденбурга Клара Гайвиц. Министром по вопросам экономического сотрудничества и развития станет Свенья Шульце, которая до этого руководила министерством охраны окружающей среды и ядерной безопасности, а главой Ведомства федерального канцлера и министром по особым поручениям – Вольфганг Шмидт.

Партия "Союз 90/Зеленые" выдвинула сопредседателя политсилы Роберта Габека на должность министра экономики и защиты климата, а Анналену Бербок – на должность министерства иностранных дел. Кроме того, министерство по делам семьи возглавит Анна Шпигель, министерство охраны окружающей среды – Штеффи Лемке, а министерство сельского хозяйства – Джем Эздемир.

Свободная демократическая партия предложила своего лидера Кристиана Линднера на должность министра финансов, Фолькера Виссинга – министра транспорта, Марка Бушмана – министра юстиции и Беттину Штарк-Ватцингер - министра образования.

Министры нового правительства должны принять присягу после избрания нового канцлера Германии 8 декабря.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение. Будущее правительство планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль", при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

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Выборы нового состава Бундестага в Германии состоялись 26 сентября. Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

Первое место в избирательной гонке заняла Социал-демократическая партия Германии. Эта политсила обошла правящую немецкую партию "Христианско-демократический союз", в которую входит Меркель.

Во вторник вечером, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий. До формирования нового правительства Меркель продолжала выполнять обязанности канцлера.

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Автор: Александр Топчий