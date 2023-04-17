Группа до сих пор из страны-агрессора не ушла и продолжает платить налоги в бюджет путинского режима.

Народный депутат Александр Дубинский обратился в НАЗК с просьбой внести венгерскую OTP Group в список международных спонсоров войны, как было сделано с китайской Xiaomi Corporation и группой Raiffeisen Bank International.

Об этом он написал в своём телеграм-канале, уточнив, что российский OTP Банк входит в международную финансовую группу OTP Group, и, согласно информации, опубликованной на официальном сайте российского OTP Банка, остается одним из ведущих банков на финансовом рынке России даже после полномасштабного вторжения в Украину.

"Российский OTP Банк в 2020 заплатил в бюджет страны-агрессора около 190 млн рублей налогов - и это только налог на прибыль. Эту информацию они публикуют в своем ежегодном аудиторском отчете за 2020 год. Более того, банк совершает деятельность на временно оккупированных территориях Украины: на сайте российского ОTP Банка можно выбрать работающие отделения в украинском городе Донецк", - отметил Дубинский.

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Нардеп также подчеркнул, что венгерский OTP банк входит в международную группу OTP Group. Из открытых источников известно, что 8,57% акций банка принадлежат венгерской компании MOL (Magyar Olaj - es Gázipari Részvénytársaság), крупнейшей газодобывающей компании Венгрии, которая входит в состав OTP Group, а также вела и до сих пор ведет свою деятельность на территории росии, и платит не малые налоги в бюджет страны-агрессора.

"Об этом тоже есть информация в открытых источниках. А именно: в декабре 2006 года MOL выиграла тендер на покупку 100% акций нефтяной компании BaiTex LLC, которая владеет лицензией на освоение недр Байтуганского нефтяного месторождения в Волго-Уральском регионе россии. Также, компании принадлежит ООО "Матюшкинская вертикаль", которая владеет лицензией на разработку Матюшкинского участка в Александрийском районе Томской области. На этом участке есть такие нефтяные месторождения: Матюшкинское, Квартовое и Ледовое. Также компания имеет развитую дистрибьюторскую сеть в рф по доставке масел и смазочных материалов", - написал Дубинский.

В прошлом году, после начала вторжения, в OTP Group заявили, что анализируют последствия выхода из российского рынка.

"Мы постепенно сокращаем наш портфель корпоративных кредитов в России, не инвестируем в российские государственные ценные бумаги, операции с ними приостановлены по всей группе. OTP Bank Plc. не предоставляет финансирование своему дочернему банку в России", - заявили тогда в компании.

Тем не менее, OTP Group до сих пор из страны не ушла и продолжает платить налоги в бюджет путинского режима.

Список международных спонсоров войны

Напомним, украинское государство начало карать компании, которые ведут активный бизнес в России и платят налоги в бюджет страны-агрессора. 13 апреля 2023 года в перечень международных спонсоров войны попала китайская корпорация Xiaomi Corporation . Компания не просто продолжает свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но до даже вышла в лидеры по продажам смартфонов в стране.

В конце марта та же участь ждала австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International - НАПК добавили её в список международных спонсоров войны: банковская компания не только продолжала работать в России после полномасштабного вторжения в Украину, но расширила свою деятельность на так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

Также в перечень спонсоров войны попали компании Yves Rocher и Auchan Holding.