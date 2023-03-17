Как отметили в НАПК, внесение в перечень международных спонсоров войны является мощным репутационным инструментом.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую компанию Yves Rocher в перечень международных спонсоров войны.

Как сообщило НАПК в Telegram, Yves Rocher с начала полномасштабного вторжения отказалась бойкотировать РФ, поскольку никаких заявлений от компании о сокращении своей деятельности в России не было.

Более того, в 2022 г. российский филиал компании "Ив Роше Восток" заплатил налогов в бюджет государства-агрессора на сумму около 6 млн долл. США, тем самым профинансировав убийства украинцев руками оккупантов.

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Как отметили в НАПК, внесение в перечень международных спонсоров войны является мощным репутационным инструментом.

"Все включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу данных World-Check — базы данных лиц и организаций с повышенным риском, которая используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Внесение в эту базу уже помогает защищать финансовый сектор от спонсоров российской войны, поскольку все мировые компании видят, что с такими компаниями сотрудничать опасно и рискованно", - говорится в сообщении.

Компании, работающие в России - детали

По данным советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, по состоянию на начало февраля лишь 9% из почти 1,5 тысячи мировых компаний вышли с рынка России. Среди западных компаний, которые остались работать в России, наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% – американские, 7% – японские.

23 февраля НАПК внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны.

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