Xiaomi - популярный производитель смартфонов, фитнес-браслетов, других гаджетов и техники.

Китайская компания Xiaomi не согласна с решением украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внести ее в перечень международных спонсоров войны.

Об этом говорится в заявлении "Сяоми" на официальном сайте и в ее соцсетях. Компания утверждает, что не поддерживает никакие военные действия.

"Мы категорически отвергаем обвинения НАПК относительно того, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никакие военные действия. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире", — говорят в Xiaomi.

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Xiaomi отмечает, что выпускает и продает электронику исключительно для гражданского и коммерческого использования.

Список компаний-спонсоров войны

13 апреля 2023 года НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Причиной стало то, что компания не просто продолжила свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе.

Ранее НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. Банк не только продолжил работать в России, но и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Также в перечень спонсоров войны попали компании Yves Rocher и Auchan Holding.

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