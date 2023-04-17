Китайские Xiaomi и Realme потеснили Apple и Samsung и занимают более 70% российского рынка.

Усиление санкций и уход западных производителей из России приводит ко все большему наводнению российского рынка китайскими товарами.

Так, агентство Reuters со ссылкой на крупного ритейлера бытовой электроники в РФ сообщает, что китайские смартфоны в первом квартале 2023 года составили более 70% российского рынка, тогда как в прошлом году они занимали около 50%.

Отмечается, что китайские марки Xiaomi и Realme теперь занимают две лидирующие позиции на рынке, потеснив Apple и Samsung, которые сократили продажи в России из-за конфликта в Украине, на третье и четвертое места соответственно.

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"Спрос на бренды из Китая в количественном выражении вырос на 42% по отношению к прошлому году, а их суммарная доля составила более 70%", - цитирует агентство российского ритейлера.

Как напоминает Reuters, ранее власти РФ запретили чиновникам, участвующим в подготовке к президентским выборам 2024 года, использовать Apple iPhone из-за опасений, что эти телефоны могут быть уязвимыми для западных спецслужб.

Сотрудничество России и Китая

Ранее многие СМИ уже сообщали о том, что Китай ведет двойную игру, официально призывая Россию к миру, но в то же время укрепляя экономические связи с РФ.

В частности, хоть официально Пекин и отрицает поставки оружия и военной электроники в Россию, Украина утверждает, что в последнее время находят все больше компонентов китайского производства в российском оружии.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую компанию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны в связи с тем, что компания остается одним из лидеров продаж смартфонов в государстве-агрессоре.

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