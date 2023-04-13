В течение 2022 года Xiaomi удвоила свою долю рынка и в настоящее время является лидером продаж смартфонов в стране-агрессоре.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны.

Как отмечается на веб-сайте НАПК, причиной внесения в перечень стало то, что компания не просто продолжила свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе.

Обращается внимание, что в 2021 году компания стала лидером по объему производства смартфонов в мире, также производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, программное обеспечение, электросамокаты, электровелосипеды и многое другое.

Видео дня

"С 2018 года и по сегодняшний день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ. Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим. Так, в течение 2022 года Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в стране-агрессоре. В июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж", - информируют в НАЗК.

По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн долл. В НАЗК подчеркивают, что это огромные средства, с которых уплачиваются не менее серьезные суммы налогов. Затем за счет этих же налогов удерживается и российская армия, которая сегодня убивает украинцев.

Более того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов.

"Так, Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию террористического государства и должна понести как репутационные, так и юридические последствия своих действий", - заявляет НАЗК.

Сейчас в перечень международных спонсоров войны уже внесена 21 компания. Все включенные в перечень компании вносятся в базу данных World-Check, осуществляющую учет лиц и организаций с повышенным риском и используемую во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Таким образом, сотрудничество с подобными компаниями становится рискованным и нежелательным для любого на международном рынке, что защищает международный финансовый сектор от спонсоров российской войны.

Компании-спонсоры войны - подробности

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. В агентстве отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк не только продолжил работать в России, но и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую компанию Yves Rocher в список международных спонсоров войны, а 23 февраля - французскую корпорацию Auchan Holding.