На этот раз президент отвечал на вопросы иностранных журналистов.

Завершилась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского с участием представителей иностранных СМИ. Во время ответа на вопросы журналистов, президент в частности поднял темы российского вторжения в Украину, стабилизации отечественной экономики, эвакуации дипломатов ряда стран и борьбы с олигархами.

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Об отношениях с Байденом

27 января президент и президент США Джо Байден провели беседу, которая длилась около двух часов. Во время сегодняшней пресс-конференции президент Украины опроверг распространенную ранее американскими медиа информацию о якобы "напряжении" во время телефонного разговора с американским лидером.

У нас нет недоразумений с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот и все", - отметил Зеленский

Также Зеленский отметил, что надеется на создание площадки для переговоров в формате Украина - США - Россия для достижения мира. При этом он подчеркнул, что "президент Байден ничего не должен Украине".

Что может сделать президент Байден? Я не знаю, может ли он, я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет - чтобы у нас была площадка для переговоров в формате США, Россия и Украина... Я каждый раз предлагаю те или иные шаги от нашего государства, - рассказал президент

О стабилизации экономики

Зеленский утверждает, что из-за паники, вызванной заявлениями о возможном полномасштабном нападении России, Украина может потерять собственную экономику.

Для нас очень важен сейчас момент. Мы можем потерять экономику нашего государства, но прежде всего люди. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла, - отметил президент

По его словам, для стабилизации отечественной экономики необходимо привлечь 4-5 миллиардов долларов. Также президент сообщил, что речь идет не только о кредитах от других государств или финансовых учреждений, но и об их гарантиях.

Об эвакуации иностранных дипломатов

Ряд стран, среди которых США, Австралия, Германия и Канада начали эвакуацию собственных дипломатов из посольств в Киеве. Такое решение связывают с возможностью российского вторжения в Украину.

Во время пресс-конференции президент Зеленский подчеркнул, что Украина – не "Титаник", и дипломаты не должны покидать ее.

Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны в последний раз покидают корабль. Я считаю, что у нас не "Титаник", Украина идет вперед, - подчеркнул глава государства

По словам президента, все сотрудники посольств и дипломаты должны быть в Украине.

Да, я считаю, что это ошибка (выезд иностранных дипломатов из Украины – УНИАН). Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств почтенных государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины, - отметил президент

О вероятности вторжения России

По мнению президента, вероятность российского вторжения в Украину до сих пор остается высокой. Также Зеленский подчеркнул необходимость осторожно, но постоянно напоминать, "ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война".

Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же, в 2020 году она была меньше, в 2019 году после "Нормандского формата" она была еще меньше. Позавчера была встреча советников в "нормандском формате". Поэтому если это все не просто политический театр, и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса, - отметил президент

Также президент отметил - если в Украине будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. По его мнению, в странах, которые когда-то были членами СССР, могут быть провокации.

Зеленский убежден, что украинская армия должна развиваться независимо от того, будет ли Украина в НАТО.

Несмотря, когда мы будем в НАТО или мы не будем в НАТО, - не все от нас зависит, к сожалению, - мы точно развиваем нашу армию. Мы должны это делать, мы должны себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем: если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами", - подчеркнул Зеленский

Также президент высказался относительно приглашение главы МИД России Сергея Лаврова встретиться в Москве или в других городах России. Зеленский обратил внимание, что Москва отказалась говорить о Донбассе на этой встрече.

Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы человек в таком формате не согласился. Зачем об этом говорить? Ты же мужчина, взрослый человек. Вроде с опытом большим. Нечем заняться? Для чего ты предлагаешь то, что не даст никакого результата. Значит, тебе безразлично: погиб человек какой-то на границе, или нет. То есть, тупо цинизм, - отметил президент

О борьбе с олигархами

Зеленский отметил, что борьба с олигархами стоит среди его приоритетов на третьем месте - сразу после "эскалации и экономики".

Он отметил, что, если бы не сегодняшние вызовы об угрозе войны с Россией, экономических проблем, то вопрос борьбы было бы на первом месте.

Мы активно боремся с этим процессом в Украине. У нас есть неплохие результаты, - подчеркнул президент

О кибератаках в Украине

Также президент прокомментировал ситуацию с кибератаками в Украине.

Кибератак действительно было немало уже. Мы предотвратили. И многие вещи мы, действительно, смогли вернуть к работе, многие сайты наших чиновников. И также, что касается физических атак, мне кажется, что команда сильна в том, что мы можем предотвращать заранее и понимать, что могут быть жертвы, - отметил Зеленский.

Зеленский также отметил проблему массовых "минирований", в частности, школ в Киеве и других городах Украины. Он добавил, что некоторых людей, которые оставляют ложные сообщения о заминировании, спецслужбы находят даже на территории Украины.

Напомним, в конце прошлого года состоялся пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие длилось пять часов вместо обещанных трех. Во время марафона президент Зеленский отвечал на вопросы украинских журналистов. УНИАН собрал важнейшие заявления президента.