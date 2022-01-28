27 января Зеленский и Байден провели разговор, который длился около двух часов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал распространенную американскими медиа информацию о якобы "напряжении" во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.

Об этом шла речь на пресс-конференции Зеленского для иностранных журналистов в пятницу, 28 января.

"У нас нет недоразумений с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот и все", - ответил Зеленский

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Что предшествовало

27 января Зеленский и Байден провели разговор, который длился около двух часов. Они обсудили дипломатические усилия по деэскалации, а также возможности по финансовой поддержке Украины.

А уже сегодня утром появилась информация о том, что между Зеленским и Байденом возник спор относительно того, нападет ли РФ на Украину. Так CNN со ссылкой на украинского собеседника сообщила, что разговор президентов проходил "не очень гладко".

По его словам, Байден заявил, что российское вторжение практически неизбежно и должно произойти в феврале, когда замерзнет земля. Зеленский в свою очередь призвал американского президента быть мягче в выражениях, чтобы не разжигать панику.

28 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сообщения СМИ о напряженности и конфликте во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом являются недостоверными.