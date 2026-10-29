Крупнейшую криптобиржу Binance могли взломать: что известно

Криптовалютный рынок резко упал на фоне этих сообщений.

Из кошельков крупнейшей криптобиржи Binance за считаные минуты ушло $2,77 млрд на пяти блокчейнах. Об этом сообщил крипто-блогер Уолтер Блумберг (Walter Bloomberg).

Позже аналитик Михаэл ван де Поппе (Michaël van de Poppe) написал в соцсети X, что биржу потенциально взломали на $2,8 млрд, и призвал всех участников рынка соблюдать осторожность.

В предполагаемой атаке уже обвиняют хакеров из Северной Кореи и нейросеть Claude.

Видео дня

При этом криптовалютный рынок резко упал на фоне этих сообщений, но снижение началось раньше публикации о выводе средств. Трейдер и ютубер Crypto Rover отметил, что биткоин опустился ниже $80 000, а Ethereum - ниже $2 300.

Основатель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что Binance взломали, но подчеркнул, что средства пользователей находятся в безопасности.

"Похоже, это взлом Binance. Благодарю за быструю заморозку со стороны Tether (~$971 млн) и Circle (~$823 млн). Я больше не управляю Binance, но как акционер, я ожидаю, что все средства пользователей будут полностью компенсированы", - написал он.

Тем временем в Binance сообщили, что проводят расследование, но хакерского воздействия на средства пользователей пока не выявлено.

"Наши специалисты в курсе сообщений о возможной проблеме с безопасностью и проводят активное расследование. На данный момент фактов воздействия на средства пользователей не выявлено. Наша служба безопасности в срочном порядке изучает всю имеющуюся информацию. Мы будем публиковать обновления через официальные каналы Binance по мере поступления проверенных данных. Призываем пользователей проявлять осторожность и остерегаться мошенничества: не переходите по подозрительным ссылкам, не доверяйте сомнительным сообщениям и не передавайте никому данные своего аккаунта", - отметили там.

Рынок криптовалют

Ранее сообщалось, что биткоин поднялся выше 82 000 долларов, восстановившись вместе с другими рисковыми активами на фоне снижения цен на нефть.

Популярная криптовалюта подорожала на 2,4% и в начале торгов в Лондоне стоила около 82 600 долларов. Токены с меньшей капитализацией также выросли в цене. Эфириум подорожал на 3,7%, а Solana прибавила более 4,7%.

Вас также могут заинтересовать новости: