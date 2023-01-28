В то же время глава российского МИД подчеркнул, что Донбасс не будут обсуждать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его могут принять в Москве и других городах России.

Об этом он заявил во время брифинга.

В частности, Лаврова спросили почему российские власти не идут на диалог с Зеленским, хотя он "наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник первого канала".

Лавров ответил, что РФ готова к переговорам с украинским лидером, но будут обсуждать только улучшение двусторонних отношений.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с РФ, мы готовы, пусть приезжает в Москву,Сочи или Петербург", - заявил Лавров.

По его словам, Москва готова обсудить деэскалацию, "но не Донбасс", потому что это "внутриукраинский вопрос".

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Возле украинских границ находятся более 130 тысяч российских военных, а также военная техника. Запад предупреждает об угрозе нового вторжения. Власти Украины, в свою очередь, говорят, что все под контролем и не нужно паниковать.

США тем временем созвали заседание Совета Безопасности ООН об угрозе российского военного вторжения в Украину на 31 Января.

В РФ, в свою очередь, говорят, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой". Хотя на востоке Украины, а именно на территории Донецкой и Луганской областей, продолжаются боевые действия.