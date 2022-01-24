Австрия, Дания, Чехия, Латвия и Польша пока не готовят сокращения своих посольств в Украине, однако имеют подготовленные планы.

Австралия призывает своих граждан немедленно покинуть Украину на фоне возможного вторжения российских войск, скопившихся у украинских границ.

Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Федеральное правительство Австралии призвало австралийцев в Украине "выехать сейчас" из-за ситуации с безопасностью, одновременно начав отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.

Также Власти Австралии рекомендуют своим гражданам не путешествовать в Украину. Австралийцам рекомендовано покинуть Украину коммерческими авиарейсами и учитывать, что расписания авиарейсов могут меняться или приостанавливаться в кратчайшие сроки.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь может быть ограниченной в связи с местными обстоятельствами", - заявили в правительстве Австралии.

По оценке украинских источников, в Украине находится 1 тыс. 400 австралийцев, но правительство не подтверждает эти цифры. Федеральное правительство сообщило, что члены семей австралийских дипломатов планируют покинуть Киев.

"Австралийцы, которые решат оставаться в Украине, должны рассмотреть свои личные планы безопасности, быть готовыми спрятаться в убежище, если это будет необходимо, сохранять усиленную безопасностную осведомленность и зарегистрироваться в Департаменте по иностранным делам и торговле", - отметили в правительстве.

Германия

МИД Германии также разрешило родственникам сотрудников диппредставительств в Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят. Об этом сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер, передает ZN.ua.

"Членам семьи сотрудников германских зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудникам немецких организаций в Украине, например, института Гете или DAAD, решено дать возможность добровольного выезда", - сказал Бургер.

По его словам, если родственники дипломата хотят уехать из страны, то МИД Германии оплатит билеты. Сколько людей могут воспользоваться этой возможностью, Бургер не сообщил.

Австрия

Австрия подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины, но решение об их вывозе пока не принимали.

В частности, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отметил, что решение об эвакуации персонала посольства в Киеве будет приниматься в зависимости от развития ситуации, передает "РБК-Украина".

"У нас, конечно, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве. Но пока мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас следует наблюдать за ситуацией всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", - заявил Шалленберг.

Дания

Дания не намерена сразу следовать примеру США и эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве, пишет "Европейская правда". "В то же время Дания внимательно следит за ситуацией и имеет готовый план действий, если ситуация будет угрожающей", - отметил собеседник издания.

Чехия

В Чехии сейчас не видят причин для эвакуации своих дипломатов, отмечает "Европейская правда". Однако, в МИД Чехии создали рабочую группу для обсуждения всех возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины.

Прага "верит в лучшее, но готовится и к худшему развитию ситуации". Отмечается, что гипотетическая возможность эвакуации сотрудников посольства Чехии в Киеве существует в случае серьезного ухудшения ситуации безопасности.

Латвия

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс подчеркнул, что посольство в Украине продолжает работать на полную мощность, и не высказывал намерения эвакуации его сотрудников или членов их семей.

"В соответствии с общей практикой, у МИД Латвии есть все необходимые планы эвакуации посольства, и эти процедуры могут быть начаты при необходимости. Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью и будем действовать соответственно", - сказал министр.

В то же время Ринкевичс призвал граждан Латвии не ездить в Украину без необходимости, особенно в Луганскую и Донецкую области.

Польша

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что сейчас эвакуация семей польских дипломатов из Украины не планируется. В то же время он отметил, что польский МИД "внимательно следит за ситуацией", передает Liga.net.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумоч отметил, что решение Госдепа о сокращении посольства США в Киеве может указывать на соблюдение определенных процедур. По его словам, Польша оптимистичнее смотрит на ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве. Также, граждане США в Украине должны рассмотреть немедленную возможность выезда, используя коммерческие или иные частные транспортные средства.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности. Спикер МИД отметил, что Россия сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Также, решение отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине из-за возможного вторжения РФ приняла Великобритания.

В то же время руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском Союзе не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ. "Мы не собираемся делать то же самое, что и США (эвакуировать дипломатов, - УНИАН), поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин", - заявил Боррель.

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