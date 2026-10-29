Путин заговорил о войне с Европой

Глава Кремля отметил, что если дело дойдёт до войны России с Европой, победителей не будет.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что многие в Европе готовятся к войне с Россией к 2030 году. Россия готова, но войны не хочет, цитируют его слова российские СМИ.

Глава Кремля добавил, что Запад не достиг своей цели "нанести РФ стратегическое поражение":

"Запад не достиг своей цели – нанести РФ стратегическое поражение. Если дело дойдет до войны России с Европой, победителей не будет, пусть никто в Европе об этом не забывает".

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Кроме того, Путин отметил, что в РФ "хорошо помнят уроки Первой и Второй мировых войн и делают всё, чтобы ничего подобного не произошло".

Отдельно президент РФ прокомментировал свой телефонный разговор с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. Он заявил, что разговор состоялся по их инициативе.

Лидеры Финляндии и Норвегии подчеркнули, что не представляют Европейский Союз как организацию, а звонят "как представители государства".

Путин заявил, что считает правильным телефонный звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стьоре, несмотря на критику в их адрес в Европе.

Глава Кремля утверждает, что Россия не хочет, чтобы в Балтийском море сложилась такая же ситуация, как в Ормузском проливе и Персидском заливе. При этом Путин добавил, что РФ готова ответить на любой вызов в Балтийском море.

Кроме того, российский диктатор отметил, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений со странами Европы.

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, дата трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной будет определяться с учетом действий Киева в ближайшие дни, а также возможные атаки ВСУ во время мероприятий, приуроченных к Дню народного единства РФ 4 ноября. Ушаков отметил, что к Дню народного единства в РФ запланировано немало мероприятий. По его словам, если во время празднований произойдут "какие-то чрезвычайно масштабные бомбардировки", это повлияет на "наше настроение".

Также мы писали, что ранее Ушаков утверждал, что сроки проведения следующего раунда трехсторонних переговоров зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Reuters отметило, что заявление помощника Путина ставит под сомнение возможность проведения встречи в ноябре, как предлагалось ранее. По словам Ушакова, Кремль на данный момент не предлагал конкретную дату для переговоров. Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что такая встреча состоится в Абу-Даби в период с 6 по 10 ноября.

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