Президент привел пример представителей дипкорпуса Греции, которые остаются в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – не "Титаник", и дипломаты не должны покидать ее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями иностранных СМИ.

"Да, я считаю, что это ошибка (выезд иностранных дипломатов из Украины – УНИАН). Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств почтенных государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины", - отметил президент.

Он добавил, что украинская власть получала от дипломатов сигналы о том, что из Украины выехали работники не первого уровня.

"Я так не считаю. В такой ситуации все первого уровня, все должны быть на месте", - считает Зеленский.

Президент привел пример представителей дипкорпуса Греции, которые остаются в Мариуполе.

"Греки никого не забрали. Я не сравниваю государства. Я просто хочу вам сказать: это такой важный сигнал. Все на это смотрят, все понимают, как реагирует Британия, США", - отметил он.

По словам президента, все сотрудники посольств и дипломаты должны быть в Украине.

"Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. Я считаю, что у нас не "Титаник", Украина идет вперед", - подчеркнул глава государства.

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Эвакуация посольств из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России.

В Министерстве иностранных дел Украины называли эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников Представительства ЕС в Киеве.

Также Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину и уже начала отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.

Канада подтвердила намерение временно вывезти из Украины членов семей дипломатов и советует своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ.

В США телеведущий посоветовал украинцам эвакуироваться из страны. А после этого посольство США посоветовало американцам покидать Украину из-за "непредвиденной ситуации".

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