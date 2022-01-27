Лидеры государств обсудили дипломатические усилия для деэскалации ситуации вокруг украинских границ и возможности финансовой поддержки Украины.

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена завершился.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"У меня был долгий телефонный разговор с Джо Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее", - отметил он.

Президент Украины также поблагодарил Байдена за военную помощь, которую США оказывают Украине.

"Обсудили также возможности по финансовой поддержке Украины", - добавил глава государства.

Как сообщил УНИАН источник в Офисе президента, разговор начался около 21:00 по киевскому времени.

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