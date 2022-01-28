28 января Лавров пригласил Зеленского на переговоры в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цинизмом приглашение главы МИД России посетить РФ.

Об этом шла речь на пресс-конференции главы государства для иностранных журналистов в пьяницу, 28 января.

Он обратил внимание, что Москва отказалась говорить о Донбассе на этой встрече.

"Почему такой посыл? И говорит: мы не можем проговаривать вопрос Донбасса, это вопрос "внутренний". Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы человек в таком формате не согласился. Зачем об этом говорить? Ты же мужчина, взрослый человек. Вроде с опытом большим. Нечем заняться? Для чего ты предлагаешь то, что не даст никакого результата. Значит, тебе безразлично: погиб человек какой-то на границе, или нет. То есть, тупо цинизм. Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а президент Украины – нет?"- ответил Зеленский.

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