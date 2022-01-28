При этом президент Украины признал, что существует вероятность нападения России.

Украина из-за паники, вызванной заявлениями о возможном полномасштабном нападении России, может потерять собственную экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с иностранными журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

"Для нас очень важный сейчас момент. Мы можем потерять экономику нашего государства, но прежде всего люди. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же, в 2020 году она была меньше, в 2019 году после "Нормандского формата" она была еще меньше. Позавчера была встреча советников в "нормандском формате". Поэтому если это все не просто политический театр, и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса. Поэтому я и считаю, что это говорит о том, что надо очень осторожно высказывать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, по словам Зеленского, из украинской экономики выведено 12,5 млрд долларов из-за тревожной информации, которая связана с возможной внешней угрозой со стороны Российской Федерации.

Также глава государства отметил, что для стабилизации отечественной экономики необходимо привлечь 4-5 миллиардов долларов.

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