Умер легендарный актер, сыгравший в фильмах 'Люди Икс' и 'Звёздный путь'

Актер Патрик Стюарт, известный по ролям профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс" и капитана Жан-Люка Пикара в "Звездном пути", умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как сообщила его давний представитель Келли Буш Новак, Стюарт ушел из жизни в среду в своем доме в Лос-Анджелесе после "недолгого и непростого пути борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви".

"Он был окружен теплом семьи и друзей, живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и теми глубокими чувствами, которые мог вызвать только он - человек, посвятивший всю свою жизнь нам всем. Мы навсегда запомним умиротворенное выражение его лица - как напоминание о его неизменном, непоколебимом благородстве", - написала она.

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К концу 1980-х годов за плечами Стюарта были десятилетия работы в классическом театре в Англии, однако в Америке он был практически неизвестен - именно в тот момент он получил под свое командование звездолет "Энтерпрайз" (U.S.S. Enterprise).

Продюсер сериала "Звездный путь: Следующее поколение" (Star Trek: The Next Generation) Роберт Джастман случайно попал на лекцию Стюарта в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), где тот читал Шекспира в своей фирменной, величественной манере. Джастман пригласил актера на пробы - вопреки возражениям создателя "Звездного пути" Джина Родденберри, который сомневался, что лысый британец может стать "лицом" нового сериала.

После непростого кастинга Стюарту удалось убедить даже весьма привередливого Родденберри. Он подписал долгосрочный контракт на роль капитана Жан-Люка Пикара.

Фильм "Люди Икс", основанный на комиксах Marvel, стал новаторской картиной и помог положить начало новой эре супергеройского кино. Стюарт работал на одной съемочной площадке со своим давним другом Иэном Маккелленом, исполнившим роль злодея Магнето. Впоследствии Стюарт еще семь раз воплотил образ Ксавьера: он сыграл в фильмах "Люди Икс 2" (2003), "Люди Икс: Последняя битва" (2006), "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014) и "Логан" (2017), а также появился в эпизодических ролях в лентах "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009), "Росомаха: Бессмертный" (2013) и "Мстители: Судный день" (2026).

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