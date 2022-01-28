На меньшую цифру глава государства и не рассчитывает.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для стабилизации отечественной экономики необходимо привлечь 4-5 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с иностранными журналистами в пятницу, 28 января.

"Я считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим где-то около 4-5 миллиардов, на меньшую цифру я и не рассчитываю, поэтому именно та сумма нам очень нужна", - сказал он.

Также президент сообщил, что речь идет не только о кредитах от других государств или финансовых учреждений, но и об их гарантиях.

"Все эти сигналы мы ожидаем и ожидаем приближения тех или иных траншей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, Украина планирует получить кредитов на минимум на 3 миллиарда долларов для стабилизации финансовой системы.

В частности, 24 января стало известно о выделении Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

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