Ранее США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию.

Канада официально подтвердила намерение временно вывезти из Украины членов семей дипломатических сотрудников, в том числе детей до 18 лет и сопровождающих их членов семей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел и международной торговли Канады.

"Безопасность канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской армии и дестабилизационной ситуацией в Украине и вокруг нее, мы решили временно вывезти детей работников канадского посольства в возрасте до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сотрудники отдела глобальных связей Канады и Посольства Канады в Украине будут продолжать внимательно следить за ситуацией.

На территории Украины располагается 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

Ранее США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию.

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