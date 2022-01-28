Также Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители предотвратили теракты, которые планировали совершить на улицах.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с кибератаками в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с представителями иностранных СМИ, которая транслировалась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Кибератак действительно было немало уже. Мы предотвратили. И многие вещи мы, действительно, смогли вернуть к работе, многие сайты наших членов правительства. И также, что касается физических атак, мне кажется, что команда сильна в том, что мы можем предотвращать заранее и понимать, что могут быть жертвы", - отметил Зеленский.

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Он добавил, что "несколько процессов на улицах, которые должны были произойти, - действительно сработали очень сильно спецслужбы и правоохранительные органы".

"Мы понимали, что будут очень серьезные провокации. Это правда... Я не могу говорить, как сработали наши ребята, но мы видим, что это без жертв", - сказал президент.

Зеленский также отметил проблему массовых "минирований", в частности, школ в Киеве и других городах Украины.

"Это были телефонные сигналы. И поэтому мы понимали, откуда приходят эти сигналы: они были с временно оккупированных территорий, они были с территории Крыма и тому подобное. Таких очень много вещей происходит. Они происходят ежедневно. Разрабатывается план мероприятий, чтобы мы не потеряли ни одного человека, чтобы не было взрывов; в школах, не дай Бог, никто не пострадал", - отметил глава государства.

Он добавил, что некоторых людей, которые оставляют ложные сообщения о заминировании, спецслужбы находят даже на территории Украины.

"Находили также людей, которые, например, приехали с временно оккупированной территории. Приехал человек и хотел вернуться назад, был задержан. Был поджог консульства во Львове - Российской Федерации... Таких вещей очень много, но ежедневно наши правоохранители, Служба безопасности Украины, разведка - все работают. Все понимают, что необходима ежедневная провокация для того, чтобы максимально расшатывать ситуацию внутри нашего государства", - сказал Зеленский.

Кибератаки на сайты госорганов Украины

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов, в частности, Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

Кроме того, 26 января была совершена кибератака на официальный сайт Украины Ukraine.ua.