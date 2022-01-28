При этом он подчеркнул, что "президент Байден ничего не должен Украине".

Президент Владимир Зеленский надеется на создание площадки для переговоров в формате Украина - США - Россия для достижения мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с представителями иностранных СМИ.

"Мы хотим вернуть наши территории, мы хотим остановить войну... Что может сделать президент Байден? Я не знаю, может ли он, я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет - чтобы у нас была площадка для переговоров в формате США, Россия и Украина... Я каждый раз предлагаю те или иные шаги от нашего государства. Я не хочу сейчас говорить о деталях, они начальные, но мы говорим", - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "президент Байден ничего не должен Украине".

"Я не критикую президента Байдена. Я критически отношусь к любому и критически отношусь сам к себе", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, во время общения с представителями иностранных СМИ президент также оценил вероятность вторжения России.

"Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же. В 2020 году она была меньше. В 2019 году она после "нормандского формата" была еще меньше", - отметил глава государства.

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