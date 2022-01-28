В то же время Зеленский подчеркнул, что в Украине уже есть "неплохие результаты" в этом деле.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, каким приоритетом для него является борьба с олигархами.

Как передает корреспондент УНИАН, на встрече с представителями иностранных СМИ глава государства отметил, что это является третьим приоритетом после "эскалации, экономики".

По словам Зеленского, олигархи появились в истории постсоветской жизни после того, как "Советский Союз ушел" и страны кроме независимости получили и олигархат.

"Мы активно боремся с этим процессом в Украине. У нас есть неплохие результаты", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, если бы не сегодняшние вызовы по поводу угрозы войны с Россией, экономических проблем, то вопрос борьбы был бы на первом месте.

"Это был бы приоритет номер один. А сейчас это приоритет номер три после эскалации, экономики", - сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что в Украине принят закон, направленный на борьбу с олигархами. Он также сказал, что когда "мы избавимся от своих олигархов, можем поделиться своим опытом с другими государствами".

Читайте такжеВстреча Зеленского с западными СМИ - онлайн-трансляцияКак сообщал УНИАН, 5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета будет определять, является человек олигархом или нет.

Согласно закону, олигархом считается человек, который одновременно отвечает минимум трем критериям, а именно:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия или компании-монополиста на рынке и в течение года удерживает или усиливает свое положение;

владеет активами и субъектами хозяйствования, общая стоимость которых превышает 2 млрд 270 млн грн.

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