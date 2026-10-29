Производство ракет Ruta растет: их уже больше, чем было такого оружия в Европе до 2022 года

Производитель заявил, что ему удалось увеличить выпуск реактивных двигателей, которые были "узким местом" производства.

Нидерландская компания Destinus, которая массово выпускает крылатые ракеты Ruta для Украины, планирует также удовлетворить потребности Украины и Европы в реактивных двигателях, пишет Defense Express.

Подтверждено и начало серийного производства Ruta Block 2 с дальностью 700 кг и боевой частью 250 кг. Отмечается, что Destinus изготовила более 1750 крылатых ракет Ruta, которые использует Украина. А объемы ежемесячного производства достигли почти 300 ракет. Это больше, чем производила вся Европа до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Тогда в Европе производство крылатых ракет было небольшим. Выпуск Storm Shadow/SCALP, Taurus и NCM был приостановлен или вовсе прекращен из-за отсутствия заказов, промышленность находилась в режиме мирного времени", – отметили аналитики.

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Хотя выпускались дозвуковые крылатые ракеты – авиационные JSM, противокорабельные NSM, RBS 15 и Exoset. В Украине разрабатывались ракеты "Нептун". Однако речь шла об ограниченном количестве средств, а сейчас ВСУ нуждаются в большом количестве средств поражения.

В компании прогнозируют, что полностью удовлетворить потребность Европы, включая Украину, в реактивных двигателях для крылатых ракет смогут уже в следующем году.

"В этом году двигатели стали дефицитными для ракет и реактивных дронов. Класс с тягой 1,5 кН, о котором говорят в Destinus, как раз покрывает эту нишу, ведь именно такие двигатели используются в Ruta Block 1 и Block 2. Однако Украина планирует наращивать объемы производства реактивных дронов и крылатых ракет, поэтому важно, чтобы запланированные на следующий год объемы выпуска двигателей соответствовали этим потребностям", – добавили аналитики.

Ракеты Ruta – что о них известно

Напомним, что летом Destinus сообщил о выпуске 1000-го двигателя для своей ракеты. Это подтвердило возможности по выпуску ракет для Сил обороны Украины.

Производитель ракет Ruta сотрудничает с технологической компанией Shield AI. Вместе они провели испытания по интеграции боевого искусственного интеллекта Hivemind на дроны различных типов, подтвердив возможность автономного управления беспилотниками в полете и переноса автоматизированных роевых возможностей на крылатые ракеты Ruta.

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