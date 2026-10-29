Российский военнопленный извинился перед украинцами за войну против Украины

Он рассказал, что сам уже запутался, почему вообще Россия воюет против Украины.

Россиянин, попавший в плен к ВСУ, рассказал, что не понимает, за что воюет, и обратился к украинцам. Видео с ним опубликовал на YouTube-канале 8-й корпус ДШВ.

Один из российских пленных рассказал, что подписал контракт с Минобороны РФ из-за желания служить в армии и обещанных выплат.

В частности, за подписание контракта ему обещали 2,5 млн рублей, регулярную зарплату и боевые. Однако, по его словам, из обещанной суммы он получил лишь 700 тысяч.

Видео дня

Также россиянин добавил, что сначала ему обещали службу в Санкт-Петербурге, но впоследствии отправили на фронт.

Он утверждает, что перед тем, как попасть в плен, они с товарищем отказывались выполнять приказ. Однако впоследствии они все же пересекли границу Украины и отправились на указанные позиции, где попали в плен к украинским военным.

"Я уже сам запутался, зачем мы вообще воюем. Я просто ждал, когда все это закончится. А так, я ни за что не воевал", – заявил он.

В конце интервью он извинился перед украинцами за начало полномасштабной войны против Украины:

"Простите меня за то, что мы начали эту проклятую войну".

Плен ВСУ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинские разведчики в Сумской области в результате проведенной операции взяли в плен 29 российских солдат. В Департаменте активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины сообщили, что спецоперацию провело подразделение GROUP 10. Оно не только сорвало планы врага, но и взяло в плен российских военных. Кроме того, было поражено более 1100 вражеских целей.

Также мы писали, что в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сообщили, что в Часовом Яре в плен к украинским военным попали трое граждан Украины, воевавших на стороне РФ. Уточняется, что они прибыли из временно оккупированного Крыма и с левобережья Херсонской области. В сообщении бригады отмечается, что они не хотели воевать за свою страну, поэтому пошли воевать за чужую. Примечательно, что их дальнейшая судьба может отличаться от той, которая ждет российских военных. Если следствие докажет их вину в государственной измене, их будут судить в Украине.

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