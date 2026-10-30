Жительница Черкасс бесплатно убирает заброшенные могилы: она объяснила свое необычное увлечение

Она начала заниматься уборкой кладбищ в 19 лет.

Жительница Смилы в Черкасской области Виктория Шафар занимается тем, что бесплатно убирает на кладбище могилы, которые давно никто не посещал. Затем она навещает их, чтобы поддерживать порядок, пишет "Суспильне Черкасы".

Издание сообщило, что девушка называет это занятие делом души. Сначала Виктория приводила в порядок заброшенные могилы в родном городе, а несколько недель назад начала приезжать и на кладбище в Черкассах.

Девушка рассказала, что придерживается традиции здороваться, когда заходит на кладбище, в том числе и на кладбище в областном центре. Кроме того, она спрашивает разрешения зайти.

Видео дня

"Я не боюсь кладбищ: для меня здесь так спокойно, тем более с тех пор, как мой муж ушел на войну, здесь атмосфера отгоняет все мои мысли", – рассказала она.

Издание сообщило, что Виктории сейчас 25 лет, а уборкой кладбищ она начала заниматься в 19 лет:

"С 19 лет я начала ходить, а уже в 22 иногда могла выкладывать видео. С прошлого лета я стала активнее вести блог, показывать людям, поднимать тему кладбищ, и до сих пор я продолжаю эту тему".

Своё увлечение жительница Черкасс объясняет желанием восстановить память о прошлых поколениях.

"Здесь похоронены люди, как бы то ни было, у них была своя жизнь. И я считаю, что мы должны чтить это место, должны помнить. Не обязательно там стоять, мыть тот памятник, хотя бы скосить траву. Это, как минимум, уже является неким почтением", – пояснила девушка.

Виктория рассказала, что убирает те могилы, которые считает нужными, а затем поддерживает их в хорошем состоянии:

"К тем могилам, на которые ходила, если есть возможность, я подхожу, хотя бы подстригу. Цветы я никогда не выбрасываю, в каком бы состоянии они ни были, потому что никто не знает, возможно, их поставили в последний раз".

Виктория выразила надежду, что когда-нибудь найдутся люди, которые будут ухаживать за могилами своих родных:

"У меня всегда есть надежда, что когда здесь станет чисто, найдётся хоть кто-то из семьи, хоть кто-нибудь – мама, ребёнок или внучка, которая не знала о захоронении. Очень много семей, которые поссорились и не общались. Я очень сильно надеюсь, что где-то благодаря моему видео найдется внучка и напишет, что это моя бабушка. Я буду как можно чаще ходить на эти могилы, чтобы они не были заброшены, чтобы за ними ухаживали".

Также жительница Черкасс поделилась с изданием своими планами не ограничиваться только соседним городом.

"У нас неподалеку есть село Суботов. Я очень хочу туда поехать. Там похоронены казаки. Поднять эту тему, чтобы наши люди, которые не знали, тоже увидели. Я считаю, что благодаря моим видео люди уже начали тоже ходить, убирать. И дай Бог, у нас будут чистые кладбища", – рассказала Виктория.

Другие новости, связанные с посещением кладбищ

Ранее УНИАН сообщал, что, собираясь на кладбище, чтобы прибрать могилы родных и почтить их память, нужно взять с собой ряд необходимых вещей. Издание составило список из 5 вещей, которые могут пригодиться во время такого визита.

Также мы писали, что на еврейских кладбищах вместо цветов и букетов на надгробиях часто можно увидеть небольшие камни. Оказывается, этот жест имеет особое значение в иудейской традиции. В частности, он символизирует память об умершем и свидетельствует о том, что кто-то посетил его могилу. В то же время точное происхождение этого обычая до сих пор не установлено.

Вас также могут заинтересовать новости: