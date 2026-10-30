Россия нанесла баллистический удар по Киеву: есть попадания и жертва

Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что в результате российской атаки погиб один человек.

Вечером в четверг, 30 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по столице Украины – городу Киеву. Мэр столицы Виталий Кличко в Telegram сообщил о последствиях.

Кличко рассказал, что в Днепровском районе во дворе одного из жилых комплексов горели обломки ракеты. Также в другом месте взрывная волна выбила окна в жилом доме.

"В Днепровском районе горят обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме", – говорится в его сообщении.

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Позже он добавил, что в одном из пострадавших районов также упали обломки ракет возле жилого комплекса, а также разрушено здание магазина.

Кличко отметил, что возгорание, возникшее в результате вражеской атаки, уже локализовано.

В то же время Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что в результате российской атаки погиб один человек.

"К сожалению, стало известно об одном погибшем в результате вражеской атаки. Соболезнования родным и близким".

Атаки РФ на Киев и область: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, российские оккупанты нанесли удар по птицефабрике в Бориспольском районе Киевской области. В результате атаки в здании, где находилось около 16 тысяч птиц, возник пожар. В ведомстве добавили, что около тысячи птиц погибли, остальные 15 тысяч удалось спасти.

Также мы писали, что в Киеве после ракетного удара ночью 27 октября были повреждены инфраструктура метрополитена и Южный мост. Мэр Киева показал разрушения. Он добавил, что специалисты оценивают степень повреждений. В ГСЧС отметили, что в целом в результате атаки России по Киеву один человек погиб, а ещё 15 пострадали.

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