В Днепре в результате атаки РФ без света остались более 350 тысяч абонентов, – ОВА

Ганжа сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за российской атаки на Днепр в четверг, 29 октября, в разных частях города отключилось электричество. В городе и прилегающих населенных пунктах без электроэнергии остались более 350 тысяч абонентов, сообщается в Telegram-канале начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи.

"Враг в очередной раз за день атаковал Днепр. По предварительным данным, без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах", – говорится в его сообщении.

Ганжа сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Он добавил, что насосные станции водоснабжения и водоотведения переводятся на резервное питание от генераторов.

В сообщении ДТЭК указано, что было повреждено оборудование магистральных сетей.

"Повреждено оборудование магистральных сетей. Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов", – уточняется в заявлении.

РФ наносит удары по энергетике Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в результате ударов российских оккупантов город Конотоп с населением в 70 тысяч человек в Сумской области остался полностью без электроэнергии. Мэр Конотопа Артем Семенихин отметил, что запасы топлива для дизель-генераторов на критически важных объектах уже иссякают. Семенихин подчеркнул, что ситуация с электроэнергией в городе критическая. По его словам, враг нанес удары по энергообъектам, которые не были защищены от атак.

Также мы писали, что в ряде областей Украины в пятницу, 30 октября, будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетику страны. В "Укрэнерго" указали, что графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут применяться в объеме от 1,5 до 2,5 очередей в сутки, что составляет от 6 до 10 часов без света. Известны графики для Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областей.

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