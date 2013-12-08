Марш миллиона украинцев - все подробности (онлайн-трансляция)

20:19 На Майдане Незалежности в столице продолжается концерт украинских групп. Там продолжают находиться люди, реально их общее количество оценить сложно, поскольку они постоянно передвигаются по центральным улицам города.

19:35 В Киеве участники акции задержали работника СБУ, который, по их информации, совершал провокативные действия в отношении работников милиции на улице Липской.

18:06 На бульваре Шевченко в Киеве несколько десятков молодчиков в масках на лицах свалили памятник Владимиру Ленину. Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко подтвердил, что именно его политическая сила причастна к сносу в Киеве памятника Владимиру Ленину

17:38 Активисты Евромайдана в установленном сегодня палаточном городке на улице Грушевского за баррикадой возле Дома правительства обустраивают быт, в частности, с Майдана Незалежности они притащили бочки, дрова, чтобы разжечь костер для обогрева.

16:55 Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что оппозиция располагает информацией о том, что в Администрации Президента обсуждается вопрос введения чрезвычайного положения.

16:23 Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту призывов к насильственному свержению государственной власти.

16:07 В Киеве на углу улиц Лютеранской и Банковой вблизи Администрации Президента митингующие возводят баррикады и устанавливают палатки.

15:27 Участники Евромайдана начали возводить возле здания Кабинета министров баррикады. На улице Грушевского, не доезжая нескольких десятков метров до правительственного здания, активисты начали перегораживать улицу клумбами и чугунными декоративными плитами, которыми ограждены стволы деревьев.

15:02 Шеренга милиции выстроилась в боевой порядок и двинулась по улице Грушевского к пересечению с переулком Крепостным. Причина подобных действий правоохранителей не понятна, фактически, и участники Евромайдана, и сторонники Партии регионов проводили мирный митинг. После того, как колонна милиции начала двигаться по ул. Грушевского, сторонники президента Виктора Януковича начали быстро убегать и прятаться за их спины. Сейчас шеренга милиции остановилась напротив переулка Крепостного в полной боевой готовности. За ними стоит также достаточно многочисленная группа людей «характерной внешности» в спортивной одежде.

14:49 Народные депутаты от оппозиции призывают митингующих устанавливать палатки возле здания правительства, чтобы блокировать работу Кабинета министров.

14:38 Многотысячная колонна митингующих движется к Администрации Президента. Часть митингующих осталась возле улицы Банковой, где они скандируют свои лозунги. Часть стоит возле Нацбанка Украины. Но большая часть движется дальше по ул. Институтской, скандируя “Банду геть!”.

13:20 В Народном вече на Майдане Незалежности в Киеве принимают участие, по меньшей мере, 100 тысяч человек. Люди стоят не только на Майдане Незалежности с обеих сторон, но и на Крещатике в сторону Бессарабской площади. Улица Крещатик до Европейской площади и Европейская площадь плотно заставлены автомобилями людей, которые решили принять участие в акции. Несколько усложнено движение автомобилей, которые следуют с Владимирского спуска в сторону Парковой аллеи и наоборот.

12:29 На Майдане Незалежности начинается Народное вече "Марш миллионов". Центральная площадь столицы заполнена людьми. Люди стоят на улице Крещатик в направлении столичной мэрии и Бессарабской площади на улице Институтской, на холмах возле Октябрьского дворца.

11:28 Пикетчики покинули территорию возле Кабинета министров Украины, где они находились со 2 декабря.

10:54 Сегодня в 9 часов утра в Мариинском парке столицы начался митинг в поддержку стратегического курса Президента Украины Виктора Януковича.

09:00 По состоянию на 9.00 утра количество людей на Майдане Незалежности уже около трех тысяч.