'Станет еще хуже': херсонцы ожидают усиления обстрелов после временного перемирия

Много горожан воспользовались перемирием, чтобы заняться своими делами, а также спокойно прогуливаться по городу.

Благодаря временному режиму тишины, введенному в связи с проведением гуманитарной миссии в Олешках, жители Херсона получили передышку от постоянных российских атак. На этой неделе люди могут спокойно выйти на улицу и заниматься своими делами, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, многие херсонцы воспользовались этой ситуацией, чтобы запастись едой на ближайшие месяцы, встретиться со знакомыми, проверить состояние жилья, оставленного их родственниками, или просто прогуляться по городу.

Так, восьмимесячный Давид, родившийся в Херсоне, ни разу в жизни не выходил дальше, чем на пять минут ходьбы от своего дома. Родители были вынуждены держать ребенка дома из-за непрекращающихся атак российских авиабомб, ракет и дронов. Благодаря режиму тишины мама провела с мальчиком на улице более часа, гуляя на свежем воздухе.

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Также в городе активизировались работники коммунальных служб, которые поспешили выполнить работу, требующую от них пребывания на открытом воздухе. Они взялись за подметание листьев, благоустройство территорий и ремонт дыр в защитных сетках от дронов.

Однако многие херсонцы боятся, что как только Олешки останутся без мирных жителей, Россия укрепит там свои позиции и, соответственно, активизирует атаки на Херсон.

"Если они привезут больше боеприпасов, будет только хуже", – считает местный житель Вадим.

Такого же мнения придерживается и Александра Косенко, которая управляет кафе.

"Будет хуже, чем было раньше. Как только все это закончится, нам лучше не выходить из дома", – добавляет она.

По мнению жительницы Херсона Ольги Аврамко, ситуация с гуманитарной миссией в Олешках "пахнет рекламой" политической кампании в США.

"Я немного волнуюсь, что будет после этого", – сказала женщина.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках и временном прекращении огня

Как сообщал УНИАН, в оккупированных Россией Олешках сложилась гуманитарная катастрофа – у людей не хватает продовольствия, они не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов и заминированных дорог.

Первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Украиной и Россией в Олешках для проведения гуманитарной операции.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, режим тишины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени и продлится до 1 ноября, 22:59.

Благодаря перемирию в Херсоне, который постоянно подвергался вражеским обстрелам, активизировалась городская жизнь.

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