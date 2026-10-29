Польша передаст Украине истребители МиГ-29: Rzeczpospolita раскрыла подробности

Один из самолетов уже списан, а второй до сих пор пригоден к полетам.

Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29 советского производства, а также боеприпасы.

Об этом заявил директор Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства обороны Польши Дариуш Луковский, сообщает Rzeczpospolita. По его словам, самолеты и боеприпасы станут частью нового польского пакета помощи стоимостью около 50 млн евро.

Луковский также сообщил, что самолеты будут переданы в ближайшее время. "Решение принято, и два МиГ-29 будут переданы", – отметил он.

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По данным издания, один из самолетов уже достиг конца срока эксплуатации, поэтому его детали могут быть использованы, а второй до сих пор пригоден к полетам.

Журналисты отмечают, что, помимо боевых самолетов, Польша предоставит Украине пакет артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 152 мм, снаряды калибра 20 на 102 мм для шестиствольных пушек самолетов F-16, которые используются для сбивания российских беспилотников, а также зенитные ракеты малой дальности Piorun.

В польском Минобороны официально подтвердили, что Варшава действительно готовит новый пакет военной помощи для Украины.

"Польша готовит очередной пакет помощи для Украины. Масштабы поддержки ограничены соображениями безопасности польского государства и ресурсами вооруженных сил, которые определяет начальник Генерального штаба. Как заявил министр национальной обороны, мы готовим поставки техники, которая постепенно выводится из вооружения Вооруженных сил Польши (она подходит к концу срока службы), техники, которая в противном случае не использовалась бы польской армией, но могла бы быть с пользой использована в Украине", – признали в Министерстве национальной обороны.

Помощь Польши Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне в СМИ появились сообщения о том, что Польша якобы приостановила военную поддержку Киева. Поводом для этого называли решение Львовского областного совета, которое вызвало волну возмущения у соседей.

20 октября львовские областные депутаты приняли решение посвятить 2027 год Украинской повстанческой армии, её командующему Роману Шухевичу, а также деятелю ОУН Олегу Ольжичу. В Варшаве такое решение восприняли крайне негативно из-за Волынской трагедии.

В польском министерстве обороны на эти слухи уже отреагировали. Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей категорически отверг разговоры о каких-либо сбоях или приостановке поставок оборонной продукции для Киева.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий рассказал, что в окружении Владимира Зеленского заверили польскую сторону, что решение облсовета так и не вступит в силу. Кроме того, по его словам, сообщение о принятом решении исчезло с сайта Львовской областной администрации.

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